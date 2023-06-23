Образование 23 июня 2023, 13:33 Вице-премьер Чернышенко сообщил, что в российские вузы за три дня подали почти 100 тысяч заявлений

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что за три дня приемной кампании российские вузы приняли почти 100 тысяч заявлений от абитуриентов. Об этом написал сайт kp.ru.

Напомним, приемная кампания стартовала в России 20 июня.

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Около 65 тысяч заявлений, по словам Чернышенко, было принято через Суперсервис портала Госуслуг «Поступление в вуз онлайн».

«Общее количество абитуриентов в этом году составило свыше 46 тысяч», — добавил вице-премьер.