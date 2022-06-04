Самыми распространенными профессиями среди выпускников столичных вузов стали экономист, юрист, педагог и IT-специалист. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московские вузы в 2021 году окончили 157,7 тысячи выпускников. Наиболее распространенными сферами стали экономика, юриспруденция, педагогика, IT и реклама.

«Самыми популярными направлениями обучения в столичных вузах по-прежнему являются „Экономика, менеджмент“ и „Юриспруденция“: в 2021 году дипломы об окончании таких факультетов получили 43,2% выпускников, или 68,2 тысячи человек», — сообщил Ефимов.

При этом доля экономистов, управленцев и юристов за последние годы снизилась. Например, еще в 2016 году на них приходилось 56,5% всех молодых специалистов, отметил вице-мэр.

В топ-5 направлений также вошли «Образование и педагогика» (7,3 тысячи выпускников), «Информатика и вычислительная техника» (6,6 тысячи) и «СМИ и реклама» (5,5 тысячи).

Доля бюджетных мест в университетах Москвы в 2021 году за последние пять лет выросла на 11,2 процентного пункта, в 2021 году она достигла 42,8%. Больше всего студентов обучаются на бюджете на механико-математических направлениях (около 84%). Коммерческих мест больше всего на факультетах «Юриспруденция» (83,6%) и «Экономика» (83,3%).

Интерес абитуриентов к экономическим направлениям постепенно снижается и уступает место IT-специальностям, отметил министр правительства Москвы Кирилл Пуртов.

«Число первокурсников, обучающихся в столичных вузах по специальности „Экономика и управление“, за пять лет снизилось на 2%. В то же время на 7,6% выросло количество студентов, поступивших на направление „Юриспруденция“. А спрос на специальность „Информатика и вычислительная техника“ подскочил на 67%», — сообщил Пуртов.

Высокий конкурс наблюдается по техническим специальностям: IT, математика и машиностроение, сфера политологии. На одно место претендуют более 12 абитуриентов. При этом на специальность «Психология» конкурс составляет примерно три человека на место, в сфере искусств — четыре, в юриспруденции — менее пяти, рассказал министр.