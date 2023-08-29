Образование 29 августа 2023, 19:08 Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина: проблему дефицита школ в городе решили на 70%

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В Петербурге продолжают решать проблему с дефицитом школ, вводя новые учебные заведения. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина.

По ее словам, новые школы планируют открыть и в 2024 году, причем в таком же количестве, как и в текущем. В некоторых районах удалось решить проблему нехватки учебных заведений, но в целом по городу дефицит еще сохраняется.

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«Понятно, что если школ нужно было 100, а мы пока построили чуть меньше 70, дефицит еще не закрыт. И остались еще микрорайоны и даже кварталы, где вопрос пока не решен», — отметила Ирина Потехина.

Она добавила, что цель городских властей в том, чтобы все классы были заполнены по нормативам.

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