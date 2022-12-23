Важное 23 декабря 2022, 09:11 Вхождение новых регионов и СВО отразят в новом учебнике по истории Глава Минпросвещения Кравцов: наработки по учебнику истории представят в январе-феврале Mikołaj / Unsplash

Читать 360tv в

В январе-феврале 2023 года специалисты представят первые разработки нового учебника по истории, рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его словам, в книгу добавят разделы о вхождении в состав РФ новых регионов, а также о проведении спецоперации, сообщил ТАСС.

Министр отметил, что в новом учебнике отразят новейшие события. В их числе будут и санкции Запада, введенные против России. Рабочую группу по разработке книги возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Реклама

«Я знаю, что Владимир Ростиславович активно общается с действующими авторами. И я думаю, что уже к концу января — началу февраля некие первые наброски такого учебника будут», — заявил Сергей Кравцов.

Реклама

На создание учебника уйдет около года, уточнил глава Минпросвещения. Он допустил, что составители могут завершить работу раньше обозначенного срока. Авторские права на книгу будут принадлежать государству, подчеркнул Кравцов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что молодежь нужно обеспечить доступом к достоверным знаниям. Для этого он предложил внедрить в образовательную программу отдельный академический курс, посвященный основам государственности РФ.