Вероятность ограничения доступа России к мировым научным статьям оценили в Elibrary.ru

Генеральный директор Научной электронной библиотеки (Elibrary.ru) Геннадий Еременко оценил вероятность отключения России от статей в зарубежных научных журналах. По его словам, это вряд ли удастся сделать, поскольку многие из них находятся в открытом доступе. Об этом написала «Газета.ru».

Еременко подчеркнул, что ограничить доступ к ним по какому-то национальному признаку нереально.

«Лет 30 назад это было бы проблемой. Сейчас же, за счет развития модели открытого доступа множество журналов доступно в интернете без каких-либо ограничений. Ограничить доступ к ним по какому-то национальному признаку нереально. Кроме того, многие статьи выкладываются в открытый доступ в виде препринтов, в репозитариях научных организаций и так далее. То есть сейчас это уже не такая серьезная проблема, какой она была когда-то в СССР, когда печатные выпуски зарубежных научных журналов тайком вывозились из-за границы», — сообщил он.

Единственное, что могут сделать в качестве санкционных мер, это исключить российские журналы из международных баз данных научного цитирования. Таким образом нельзя будет объективно оценивать научную деятельность, в том числе на территории России.

Сейчас, по словам Еременко, в Web of Science и Scopus входят около 800 российских журналов.