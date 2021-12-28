Ведущий программы «Умницы и умники» раскритиковал учебу девочки-вундеркинда в МГУ

Ведущий телепрограммы «Умницы и умники», профессор МГИМО Юрий Вяземский в беседе с порталом News.ru рассказал, что недоумевает, как можно принимать на факультет психологии в университет девятилетнего ребенка. По его мнению, девочку лишили детства.

«Университет, тем более психология, я плохо понимаю, как можно девятилетнюю девочку принимать — даже при ее удивительной одаренности — на психологию в университет», — заявил Вяземский.

Профессор добавил, что ему жалко девочку, у которой, по его мнению, «отобрали детство». Он опасается, что у ребенка может не хватить сил продолжать обучение в университете.

«Если этот человек гениальный, то он свой гений сохранит. Так что вы не переживайте за гениев, а талант, конечно, можно погубить», — подытожил Вяземский.

Девочка поступила на платный факультет психологии МГУ в 2021 году после сдачи ЕГЭ по русскому языку, информатике, биологии и математике в возрасте восьми лет.

В начале учебного года однокурсники юной студентки рассказали, что она постоянно перебивает преподавателей во время лекций, а ее отец хамит всем в общих чатах.

Ранее член Совета по правам человека Александр Асмолов призвал остановить учебу девятилетней девочки в МГУ, посчитав это опасным для ее психического развития. Он также назвал ситуацию «опасным социально-психологическим экспериментом», что вызвало критику родителей девочки-вундеркинда.