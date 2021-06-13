Ведущие вузы России перевели сессии на удаленку

Студенты ряда ведущих российских вузов будут сдавать сессии и проходить аттестации удаленно. Решение о дистанционных испытаниях приняли на фоне ухудшения эпидемической ситуации.

Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ о переводу сессий и итоговой аттестации на дистанционный режим с 13 июня. Документ опубликовали в группе студсовета вуза во «ВКонтакте».

«Осуществлять с 13 июня все мероприятия в рамках весенне-летней экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации 2020–2021 годов исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — сказано в приказе.

Частично перевести экзамены на удаленку решили в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Те занятия и экзамены, которые нельзя провести онлайн, пройдут в аудиториях, но с соблюдением всех санитарных мер.

Еще о переводе сессий и итоговой аттестации на дистанционный формат заявили в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана. Приказ об этом подписал ректор вуза Анатолий Александров. Онлайн можно будет сдать задолженности, но все комиссии будут проводить только очно.