Вассерман предложил свой вариант улучшения системы домашних заданий в школах

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман обсудил с ИА Urа.ru слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова о том, что благодаря внедрению цифровой образовательной среды проверка домашних заданий школьников будет проходить автоматически.

Вассерман заметил, что домашние задания в школах должны быть направлены не на заучивание информации, а на ее понимание. По его мнению, при таком подходе их будет легче выполнять и проверять.

«Если мир воспринимается как россыпь разрозненных фактов, то эту россыпь заметно сложнее преподавать и заучивать, чем закономерности, формирующие целостную картину мира. Когда в школы вернется задачи формирования целостной картины мира, то нагрузка на учителей и учеников заметно спадет», — отметил собеседник информагентства.