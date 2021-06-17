В вузы Москвы предложили пускать только привившихся студентов

В вузы столицы предложили пускать только студентов, которые привились от коронавируса. Все остальные смогут заниматься удаленно, считает совет ректоров. У учебных заведений уже есть отработанная технология дистанционных занятий — она поможет сохранить высокий уровень качества обучения.

Как сообщил ТАСС, совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам начать новый учебный год в гибридном формате. Кроме привившихся студентов в аудитории пустят тех, у кого есть справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке.

«Допускаться в корпуса университета и заниматься в режиме офлайн смогут только обучающиеся, которые имеют сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о противопоказаниях к прививке от коронавируса по медицинским показаниям», — говорится в документе.

При этом права остальных студентов нарушениы не будут, так как за пандемию вузы научились работать в онлайн-режиме без потери качества образования.

Совет также выступил с инициативой активно проводить среди сотрудников и студентов разъяснительную работу и привлекать медицинских специалистов, которые могли бы обосновать необходимость вакцинирования, пишет РБК.

В Совет входят представители более 30 столичных вузов, в том числе НИУ ВШЭ, МГУ, МГИМО, РАНХиГС и РУДН.

Летняя сессия в московских вузах, скорее всего, пройдет в онлайн-формате. На удаленку могут перевести и вступительные экзамены. Правила приема во время пандемии Минобрнауки утвердило еще в 2020 году.