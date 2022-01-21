facebook_pixel
    21 января 2022, 22:22

    В вузах России появится новая «цифровая» должность

    Минобрнауки ввело должности цифровых ректоров и цифровых проректоров в российских вузах

    Анатолий Минкин

    Цифровые ректоры и цифровые проректоры появились в российских вузах. Они станут ответственными за перевод образовательных программ высших учебных заведений на электронные и дистанционные платформы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования.

    В вузах России появится новая «цифровая» должность

    В ведомстве пояснили, что должности цифровых ректоров получили девять человек, еще 70 стали первыми проректорами, и 426 простыми проректорами. Они займутся цифровизацией 496 головных вузов и филиалов.

    Еще в 234 высших образовательных учреждениях ответственными за проведение необходимых работ станут директора департаментов или IТ-отделов.

    Курсы повышения квалификации в области цифровых технологий в прошлом году прошли 16 189 преподавателей.

    В 2020 году сразу 44 вуза представили собственные программы цифрового развития. В 2021 — количество таких высших учебных заведений увеличилось до 90. Весь процесс контролирует департамент цифрового развития Минобрнауки.