В вузах России появится новая «цифровая» должность

Цифровые ректоры и цифровые проректоры появились в российских вузах. Они станут ответственными за перевод образовательных программ высших учебных заведений на электронные и дистанционные платформы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования.

В ведомстве пояснили, что должности цифровых ректоров получили девять человек, еще 70 стали первыми проректорами, и 426 простыми проректорами. Они займутся цифровизацией 496 головных вузов и филиалов.

Еще в 234 высших образовательных учреждениях ответственными за проведение необходимых работ станут директора департаментов или IТ-отделов.

Курсы повышения квалификации в области цифровых технологий в прошлом году прошли 16 189 преподавателей.

В 2020 году сразу 44 вуза представили собственные программы цифрового развития. В 2021 — количество таких высших учебных заведений увеличилось до 90. Весь процесс контролирует департамент цифрового развития Минобрнауки.