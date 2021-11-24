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    24 ноября 2021, 21:55

    Службы примирения появятся в школах Москвы

    Детский омбудсмен Москвы Ярославская заявила, что службы примирения появятся в школах

    Арина Бобкова

    В московских школах появятся службы примирения. Их создадут до конца учебного года. Об этом рассказала детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

    Службы примирения появятся в школах Москвы

    Также она подчеркнула, что механизмы предупреждения и разрешения конфликтов на данный момент уже действуют в большинстве учебных заведений. Такие службы будут учить школьников не вступать в конфликты.

    При этом решением проблем учеников в младших классах будут заниматься ученики старших классов.

    «Идея выросла на почве самоуправления школы», — сообщила Ярославская.

    Ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила тренировать педагогов и учащихся на случай нападения на образовательную организацию. Причиной таких рекомендаций стали участившиеся случаи подобных преступлений.