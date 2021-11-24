Службы примирения появятся в школах Москвы

В московских школах появятся службы примирения. Их создадут до конца учебного года. Об этом рассказала детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Также она подчеркнула, что механизмы предупреждения и разрешения конфликтов на данный момент уже действуют в большинстве учебных заведений. Такие службы будут учить школьников не вступать в конфликты.

При этом решением проблем учеников в младших классах будут заниматься ученики старших классов.

«Идея выросла на почве самоуправления школы», — сообщила Ярославская.

Ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила тренировать педагогов и учащихся на случай нападения на образовательную организацию. Причиной таких рекомендаций стали участившиеся случаи подобных преступлений.