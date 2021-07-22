В российских школах оставили только один обязательный иностранный язык

Второй иностранный язык будет необязательным для изучения в российских школах. Это определено новыми федеральными государственными образовательными стандартами, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он уточнил, что введение второго обязательного языка может определяться школой с учетом мнения родителей, сообщил ТАСС.

Новые федеральные государственные образовательные стандарты были утверждены в июле этого года, но обучение по ним начнется только с 1 сентября 2022 года. Однако школы могут по согласованию с родителями корректировать программы уже в этом учебном году.

Обновить стандарты решили, потому что те, что действуют сейчас, уже устарели. Они были приняты еще в 2010 году. Из новых ФГОС убрали размытые формулировки и четко указали, какой минимум знаний должен освоить каждый школьник. При этом упор делается на тех знаниях, которые можно применять на практике, отмечает «Российская газета».

Ранее Минпросвещения выносило на широкое обсуждение вопрос об обязательном ЕГЭ по иностранном языку. Однако такую идею отвергли после дискуссий с экспертным сообществом и общественными деятелями.