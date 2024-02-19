Образование 19 февраля 2024, 09:43 В России предложили вернуть пионерские галстуки в школы RT: производители предложили Минпросвещения вернуть аналог пионерского галстука РИА «Новости»

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился в Минпросвещения с идеей ввести в школах аналог пионерского галстука. Об этом сообщило RT.

Он поддержал идею ввести единую школьную форму, но предложил делать это постепенно. По словам Михаила Ветрова, это вопрос дискуссионный, некоторые выступили против специальной одежды для школьников. Глава ассоциации производителей предложил начать с малого и ввести «символические, но важные аксессуары».

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«Прошу вас оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом», — сказал автор обращения.

Михаил Ветров заявил, что в прошлом пионерский галстук символизировал стремление ребенка к получению знаний, готовность помогать и хранить верность стране. Он предложил министру просвещения Сергею Кравцову возродить эту традицию.

В Китае в качестве эксперимента ввели школьную форму с встроенным GPS-датчиком и привязкой к системе распознавания лиц. При попытке прогулять уроки срабатывала сигнализация.