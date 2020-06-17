В результатах ЕГЭ будут проверять почерк

С этого года анализ результатов ЕГЭ ужесточат. Теперь проверять будут даже почерк учеников.

Об этом газете «Известия» сообщили в в пресс-службе Рособрнадзора. Чтобы проверить, писал ли ученик работу сам, задействуют алгоритмы на основе нейронных сетей.

Сначала отличие почерка определит программа, а затем присоединятся специалисты. Если и у сотрудников возникают подозрения, что экзамен написан разными людьми — просматривают видеозаписи экзаменов. Отмечается, что специальному анализу будут подлежать все тесты, написанные в разные периоды.

По мнению члена комитета Совета Федерации по социальной политике Сергея Леонова, уже сейчас достаточно сильный контроль за написанием ЕГЭ.

«Дети и так запуганы и находятся в стрессовом состоянии из-за экзамена. Особенно сложно им было в этом году. Долго школьники не знали, когда они в итоге будут сдавать ЕГЭ. Детей уже истерзали всеми нововведениями и изменения», — заявил он. Он считает, что дополнительный контроль пойдет только во вред.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выпускники в этом году получат аттестаты, не сдавая экзамены. Однако те, кто намерен поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ.