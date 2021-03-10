Жителям Москвы и Подмосковья напомнили, как записать ребенка в первый класс

В Москве и Московской области записать ребенка в школу можно с помощью портала госуслуг. Электронное заявление принимают, начиная с 1 апреля.

Запись детей, которые пойдут в школу не по месту регистрации, проходит позднее, с 6 июля по 5 сентября, уточнило подмосковное правительство.

Чтобы отправить заявление, нужно для начала зарегистрироваться на портале госуслуг Московской области. Те, кто уже зарегистрировался, могут сразу перейти на вкладку «Запись в первый класс».

В электронной анкете заполняют данные о ребенке и родителях, указывают регистрацию будущего первоклассника и выбирают школу. Жители Москвы могут записаться через столичный портал госуслуг.

К 1 сентября 2021 года ребенку должно быть не меньше шести с половиной и не больше восьми лет.

Как и в других регионах, вначале зачисляют детей, прописанных в прикрепленных к школе районах. Если остаются свободные места — регистрируют остальных.

В течение месяца после регистрации электронного заявления родителей пригласят посетить выбранную школу.