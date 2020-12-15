15 декабря 2020, 20:49
Дистанционное обучение закончится в Курганской области
Учеников средней и старшей школы отправят учиться очно в Курганской области. Дистанционный формат сохранится только в самом Кургане и Шадринске. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Уточняется, что такое решение связано с эпидемической ситуацией в регионе. Директор Департамента образования и науки Андрей Кочеров объяснил, что в Кургане и Шадринске обучаться очно будут только выпускники, так как им надо готовиться к поступлению в вузы. В остальных населенных пунктах школы будут соблюдать меры профилактики.