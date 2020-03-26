В Конаково открылась выставка об истории и героях города

5 марта в небольшом городе Конаково Тверской области при поддержке компании «Норникель» открылась выставка «Уезд КУЗНЕЦОВых».

Источник фото: телеканал «360»

В небольшом городе Конаково Тверской области при поддержке компании «Норникель» открылась выставка «Уезд КУЗНЕЦОВых», приуроченная к 90-летию Конаковского района.

Экспозиция призвана рассказать гостям о выдающихся деятелях науки, политики и искусства, которые внесли свой вклад в создание и развитие Конаковского района — бывшего Корчевского уезда Тверской губернии.

Глава района Олег Лобановский отметил: «Идея просто прекрасная. Люди должны знать свою историю. Наверное те, кто не гордится своей историей — не могут вершить и будущее. Мы хотели зацепить людей, чтобы они делали историю. А если люди будут любить свой край, то они будут к нему относиться бережно».

Источник фото: телеканал «360»

Название выставки отражает историю главной местной достопримечательности — старинной Тверской фарфоровой фабрики «Товарищества Матвея Сидоровича Кузнецова», основателя знаменитой фарфоровой династии. Однако организаторы выставки — историко-просветительский проект «Маленькие истории» и творческое объединение «Другая среда» обыграли название по-своему, напомнив известную истину: все люди — кузнецы своего счастья.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы пытались с помощью этой выставки показать связь истории города со всеми известными стране именами, событиями, судьбами, людьми», — объяснил один из организаторов выставки, автор проекта «Маленькие истории» Андрей Кирпичников. «Кроме того, наша задумка была создать основу для народного музея, куда люди могли бы не только приходить смотреть на предметы, которые организаторы принесли, но и принести что-то свое. Каждый из нас не только кузнец своего счастья, но и кузнец истории своей страны. Это очень важно».

Источник фото: телеканал «360»

Вера Леготина, посетительница выставки, признается: «Этот район очень интересен своими людьми: что бывшими, что настоящими. Сама судьба Кузнецовых очень любопытна. Поэтому как только мы узнали об этой выставке, нам захотелось сюда прийти».

Как подчеркнула Елена Коровина из творческого объединения «Другая среда»: «Для нас важнее всего не экспонаты, а люди. Их впечатления, яркие глаза и слова благодарности — вот что для нас, как для творческого объединения „Другая среда“, очень приятно».

Источник фото: телеканал «360»

Экспозиция «Уезд КУЗНЕЦОВых» включает в себя не только редкие предметы из частных и государственных собраний, но и малоизвестные факты из биографии исторических персонажей, а также фотографии героев новейшего времени. Кроме уникальных документов, фарфора и других интересных артефактов на выставке представлен отдельный раздел, который рассказывает о том, что связывает кузнецов и металлургов Конаковского района с далёким заполярным Норильском, жители которого всё чаще связывают свою судьбу с этим краем в рамках программы переселения жителей Крайнего севера в более благоприятные регионы страны.

Как и многие другие экспозиции страны, в ближайшая время из-за санитарно-эпидемиологической обстановки выставка будет доступна и в сети интернет.