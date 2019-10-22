Учителю тоже нужно учиться. В Коломне 25 октября откроется центр повышения профмастерства педагогов

Центр повышения профмастерства педагогов откроется в Коломне 25 октября. Там смогут пройти дополнительное обучение все учителя юго-востока Московской области. Об этом сообщила зампред правительства — министр образования региона Ольга Забралова.

Как рассказала Ольга Забралова, 25 октября Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне торжественно отпразднует свое 80-летие.

«В этот день распахнет свои двери и обновленный корпус Государственного социально-гуманитарного университета, где разместится Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках реализации федерального проекта „Учитель будущего“ национального проекта „Образование“», — уточнила первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования Подмосковья.

Сейчас в университете Коломны обучается около 5 тысяч студентов, еще почти одна тысяча человек — это студенты филиалов вуза: Зарайского педагогического колледжа и колледжа педагогики и искусства в городском округе Егорьевск.

Ольга Забралова добавила, что Коломенский университет — один из трех педагогических вузов Подмосковья. За свою 80-летнюю историю ГСГУ выпустил около 50 тысяч педагогов.

«Уже этой осенью в стенах вуза будут учиться и повышать свою квалификацию все учителя юго-востока Подмосковья», — сказала первый зампред правительства Подмосковья — министр образования региона.