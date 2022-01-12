В ФСБ рассказали об источнике сообщений о минировании школ в Екатеринбурге

ФСБ прокомментировала поступление сообщений о минировании школ в Екатеринбурге. Силовики заявили, что по каждой угрозе проводится проверка.

В службе отметили, что чаще всего такие сообщения отправляются с устройств с измененным IP-адресом. По каждому из них проводится полный цикл проверки.

Министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов рассказал, как именно в школах реагируют на подобные оповещения.

«В случае поступления такого сообщения детей выводят на улицу, проследив, чтобы все были одеты. В школах, где проходила эвакуация, рекомендовано отправить детей домой», — описал алгоритм действий при угрозах министр, его слова привел E1.ru.

Он подчеркнул, что в школах регулярно проводится инструктаж сотрудников о порядке действий в таких случаях. Если сообщения приходят до начала учебного дня, то детям разрешают остаться дома, но обязательно выдают домашнее задание.

В 151 школе Екатеринбурга 12 января провели эвакуацию из-за сообщений о минировании.