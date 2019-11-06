Увидеть Китай и поумнеть: лучшие айтишники и ИКТ-обозреватели сразились на Huawei Honor Cup 2019

10 тысяч долларов или поездка в Китай тому, кто лучше всех разбирается в ИКТ-технологиях. Пока технари сражались в рамках Huawei Honor Cup 2019. Мы узнали, что нужно сделать, чтобы получить солидный приз.

Задачки по IP-технологиям и викторины на знание 5G — стандартная домашка студента-технаря. Уже пятый раз в Москве проходит Huawei Honor Cup. В этом году в чемпионате участвовали 15 тысяч человек.

«Мы в Huawei считаем, что этим самым мотивируем развитие телекома и IT в нашей стране. Во время финала тут много лекций, выставки, выступления ведущих экспертов. Круглый стол, панельная дискуссия, отвечаем на вопросы, куча раздаток, все для наших учащихся», — отметил советник генерального директора Huawei в Евразии Игорь Акулинин.

Источник фото: телеканал «360»

Ведущие компании в отрасли телекоммуникаций дают советы будущим специалистам — как учиться в ВУЗе, чтобы попасть к ним на работу. Участники панельной дискуссии — крупнейшие IT-лидеры: Huawei, Сбербанк и «Лаборатория Касперского». Представители каждой компании поделились своим видением на профессии будущего. Главное наставление дал генеральный директор Huawei в Евразии Эйден У.

Источник фото: телеканал «360»

«Компания Huawei всегда подчеркивала, что исследование и образование играют ключевую роль в промышленных инновациях. На протяжении многих лет Huawei инвестирует в развитие российских кадров. Мы основали крупнейший зарубежный центр исследований и разработок, проводим глобальную образовательную программу „Семена будущего“, открываем в российских вузах ИКТ-академии. Все эти усилия направлены на то, чтобы сформировать у российских специалистов глобальное информационное видение», — сказал Эйден У, генеральный директор Huawei в Евразии.

Источник фото: телеканал «360»

Три месяца молодые люди из тысячи университетов и колледжей выполняли задания, которые разработали эксперты Huawei. В финале встретились 80 сильнейших участников. Победителей выбирали в четырех номинациях. Каждому вручили денежный приз. Будущих журналистов, которые пишут о технологиях и победили в специальной номинации ИКТ-обозреватель, отправят в Китай. Чтобы они своими глазами увидели, как создаются технологии будущего.