Утверждено расписание ЕГЭ в 2021 году

В России утвердили расписание Единого государственного экзамена. Испытания для выпускников школ и всех, кто намерен задокументировать свои знания, пройдут с 31 мая по 17 июля.

Даты проведения ЕГЭ согласовали Минпросвещения и Рособрнадзор, сообщил ТАСС. Приказ об экзамене уже подписан.

Ранее в программу проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году внесли изменения из-за санитарно-эпидемической обстановки.

Тем, кто не собирается поступать в вуз, выпускникам средних профессиональных учреждений и учащимся с особенностями здоровья предстоит сдать ГВЭ по русскому языку и математике.

ЕГЭ по русскому языку предстоит будущим студентам высших учебных заведений. В их число включили выпускников СПО и прошлых лет. Им необходимо сдать предметы по выбору, которые нужны для поступления в определенный институт или университет.

Экзамен и его форму проведения — ЕГЭ или ГВЭ — можно поменять не менее чем за две недели до начала испытаний.

Перед экзаменами стоит наладить режим сна, готовиться к ним последовательно и в комфортной обстановке, не забывать отдыхать и иногда отвлекаться.