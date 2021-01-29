Условие возвращения студентов к очному обучению назвали в Совфеде

Ранее Минобрнауки выпустило приказ, согласно которому университеты откроют двери для студентов 8 февраля. По информации РИА «Новости», переход на очное обучение нужно будет согласовывать с территориальным органом Роспотребнадзора. Гумерова объяснила, в чем заключается смысл таких правил.

«Безусловно, это радостная весть. Мы получаем огромное количество обращений от студентов, чтобы скорее закончить дистанционный формат обучения. И самое главное условие, чтобы студенты возвращались, это эпидемиологическая ситуация в конкретном субъекте Российской Федерации», — уточнила член Совфеда.

По ее словам, в настоящий момент около 40% студентов учатся в очном режиме, так как ситуация в их регионе позволяет это делать. При этом в лучшую сторону выравнивается ситуация и в других субъектах страны. Гумерова добавила, что при очном формате учебы меры безопасности по коронавирусу будут сохранены.