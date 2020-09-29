Ушедших на удаленку школьников обеспечат компьютерами

Представитель ведомства напомнил, что весной, после перехода всех школ на удаленную работу, прошла акция, которая обеспечила компьютерами почти 500 тысяч человек.

«Сегодня наша задача — предоставить компьютеры в первую очередь учителям. Конечно, техника для детей тоже будет предоставляться, но не в собственность, а в пользование за счет передачи образовательным учреждениям», — отметил Дмитрий Глушко.

Акция «Помоги учиться дома» прошла в России в середине апреля. Это был совместный проект Министерства просвещения, Агентства стратегических инициатив и партии «Единая Россия». Главной задачей акции стало обеспечить школьников из малоимущих и многодетных семей компьютерами и другой техникой для дистанционной учебы.

В минувший понедельник, 28 сентября, министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что на карантин в стране закрыли 111 школ.

Это всего 0,13% от всего количества общеобразовательных учреждений в стране. По словам министра, карантин ввели из-за сезонной заболеваемости гриппом.

Власти Москвы объявили об увеличении продолжительности осенних каникул у столичных школьников. Как сообщила газета «Известия», ученики будут отдыхать с 5 по 18 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эту меру приняли по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего подъема простудных заболеваний и роста случаев коронавирусной инфекции.