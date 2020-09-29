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    29 сентября 2020, 15:49

    Ушедших на удаленку школьников обеспечат компьютерами

    Анатолий Минкин

    Российские школьники получат всю необходимую технику в случае перехода на дистанционное обучение. Но аппаратуру они получат не в собственность, а во временное пользование. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.
    Ушедших на удаленку школьников обеспечат компьютерами

    Представитель ведомства напомнил, что весной, после перехода всех школ на удаленную работу, прошла акция, которая обеспечила компьютерами почти 500 тысяч человек.

    «Сегодня наша задача — предоставить компьютеры в первую очередь учителям. Конечно, техника для детей тоже будет предоставляться, но не в собственность, а в пользование за счет передачи образовательным учреждениям», — отметил Дмитрий Глушко.

    Акция «Помоги учиться дома» прошла в России в середине апреля. Это был совместный проект Министерства просвещения, Агентства стратегических инициатив и партии «Единая Россия». Главной задачей акции стало обеспечить школьников из малоимущих и многодетных семей компьютерами и другой техникой для дистанционной учебы.

    В минувший понедельник, 28 сентября, министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что на карантин в стране закрыли 111 школ.

    Это всего 0,13% от всего количества общеобразовательных учреждений в стране. По словам министра, карантин ввели из-за сезонной заболеваемости гриппом.

    Власти Москвы объявили об увеличении продолжительности осенних каникул у столичных школьников. Как сообщила газета «Известия», ученики будут отдыхать с 5 по 18 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эту меру приняли по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего подъема простудных заболеваний и роста случаев коронавирусной инфекции.

    Новости SMI.FM