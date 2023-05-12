Образование 12 мая 2023, 14:50 Уровни профобразования изменят в России Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профобразования в России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в стране с 2023 учебного года. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Глава государства установил сроки получения высшего образования от четырех до шести лет, а сроки обучения в магистратуре от года до трех.

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До 30 июня правительство утвердит новые правила образовательных стандартов для получения высшего образования.

Кроме того, в пилотном проекте указано, что студенты смогут обучаться в магистратуре сразу после специалитета, вторым высшим такое образование считаться не будет.

Пилотный проект перехода на новую систему уровней образования пройдет в шести вузах, включая МГПУ, МИСис и МАИ.

В новой системе высшего образования студенты всех уровней сохранят свои обязанности и гарантии.