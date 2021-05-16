Уровень подготовки студентов российских вузов падает. Так считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, его процитировал ТАСС.

Он связал это со снижением качества школьного образования.

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить. Но когда университетам высказывается такая претензия, <…> то университеты кивают на школы: „А из школы кто приходит?“ Такие что, извините, надо таблицу умножения учить», — заявил Сергеев.

По его мнению, сейчас в школьном образовании имеются серьезные проблемы. Одна из них — отсутствие идеологии, которая должна строиться на тех ценностях, которые объединяют жителей страны. Другая проблема связана с учителями.

«Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя, потому что от учителя зависит очень многое. И работа с учителями — тоже большая забота должна быть университетов и РАН. И мы стараемся это делать», — заметил президент академии.

В 32 регионах России работает более 100 базовых школ РАН. Сергеев уверен, что туда должны приходить ученые. «Считаю, что задача сопровождения молодежи начиная со школы — одна из главных задач членов РАН», — добавил он.

Профессора РАН проводят мероприятия по подготовке учителей, организуют различные сборы, выступают в школах с лекциями.

Своим мнением Сергеев поделился на всероссийском форуме «Молодежь и наука».

Форум «Молодежь и наука» — одно из главных событий Года науки и технологий в России. Он проходит с 15 по 17 мая совместно с XXIX Всероссийским фестивалем «Российская студенческая весна» и в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Место проведения — площадка Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.