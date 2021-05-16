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    16 мая 2021, 15:35

    Уровень знаний выпускников вузов продолжил падать — глава РАН

    Алена Макаренко

    Уровень подготовки студентов российских вузов падает. Так считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, его процитировал ТАСС.

    Уровень знаний выпускников вузов продолжил падать — глава РАН

    Он связал это со снижением качества школьного образования.

    «Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить. Но когда университетам высказывается такая претензия, <…> то университеты кивают на школы: „А из школы кто приходит?“ Такие что, извините, надо таблицу умножения учить», — заявил Сергеев.

    По его мнению, сейчас в школьном образовании имеются серьезные проблемы. Одна из них — отсутствие идеологии, которая должна строиться на тех ценностях, которые объединяют жителей страны. Другая проблема связана с учителями.

    «Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя, потому что от учителя зависит очень многое. И работа с учителями — тоже большая забота должна быть университетов и РАН. И мы стараемся это делать», — заметил президент академии.

    В 32 регионах России работает более 100 базовых школ РАН. Сергеев уверен, что туда должны приходить ученые. «Считаю, что задача сопровождения молодежи начиная со школы — одна из главных задач членов РАН», — добавил он.

    Профессора РАН проводят мероприятия по подготовке учителей, организуют различные сборы, выступают в школах с лекциями.

    Своим мнением Сергеев поделился на всероссийском форуме «Молодежь и наука».

    Форум «Молодежь и наука» — одно из главных событий Года науки и технологий в России. Он проходит с 15 по 17 мая совместно с XXIX Всероссийским фестивалем «Российская студенческая весна» и в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Место проведения — площадка Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.