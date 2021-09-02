Родителям дали советы по подготовке уроков с детьми

Во время выполнения домашнего задания родители должны объяснять детям то, что им непонятно. При этом участие взрослых должно быть минимизировано, заявил кандидат психологических наук и учитель Александр Снегуров.

По словам учителя, необходимо минимизировать участие родителей в выполнении домашних заданий. Стоит приучить ребенка к определенному алгоритму действий, чтобы он потом мог самостоятельно справиться с уроками.

«Выполнение каждого задания принесет все-таки вред. Родители должны участвовать в выполнении, но не от и до. Должны пояснять, что сложного в задании, разъясняют, как делать, а дальше ребенок должен постараться сам выполнить», — пояснил Снегуров изданию Inforeactor.

Он добавил, что при проверке домашнего задания стоит предоставить слово ребенку. Будет лучше, если он сможет устно рассказать о выполненных упражнениях. При этом учитель подчеркнул, что не нужно из-за домашней работы жертвовать сном или отдыхом. Если ребенок не успевает выполнить все, то лучше отдать предпочтение более сложным предметам.