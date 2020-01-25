Уроки в якутских школах отменили из-за мороза в -46 градусов

Пока в одних городах радуются теплой зиме, в Якутске ударил мороз в -46 градусов. Из-за похолодания в школах отменили занятия для учеников с первого по пятый классы.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, утром 25 января столбики термометров показали -46 градусов мороза. В связи с этим отменили занятия в школах для первой смены. На уроки могут не приходить дети, которые учатся с первого по пятый класс.

Управление образования Якутска установило, что занятия в школах города отменяются с 1 по 5 классы, если температура падает ниже -45 градусов. Если на улице -48 градусов и меньше, то на уроки не приходят и ученики шестых, седьмых и восьмых классов. Все остальные освобождаются от школы, если температура воздуха достигает -50 градусов мороза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что для Центральной части России погода в феврале будет холоднее январской. Синоптики ожидают, что в некоторые дни температура будет до -5…-10 градусов.