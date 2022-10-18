Уроки патриотизма для школьников проведут в ХМАО | 360°

18 октября 2022, 19:19
Уроки патриотизма для школьников проведут в ХМАО
Югорский государственный университет проведет для школьников уроки патриотизма, в рамках которых дети прослушают лекции по военной истории. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.
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Мероприятия состоятся в центре военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе университета. В них примут участие ученики со всего региона. Детей обучат, атлетическому многоборью, они будут исполнять казачьи песни и изучать историю страны и региона.
Дети
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