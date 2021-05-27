Уроки ОБЖ предложили изменить в российских школах

Российских школьников предложили обучать цифровой грамотности. Новый курс может появиться в рамках уроков по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Об этом заявил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Мы считаем, что до 50% времени ОБЖ нужно посвятить формированию у школьников навыков безопасной работы с цифровыми технологиями, цифровыми сервисами. <…> Понятно, что мы не говорим про дополнительную нагрузку», — привел слова Шадаева ТАСС.

Министр пояснил, что программу хотят скорректировать, чтобы на уроках ОБЖ учителя уделяли больше времени вопросам безопасности в работе с Сетью.

«Мне кажется, что ОБЖ — это как раз тот предмет, который может быть для этого использован», — заключил он.

Ранее об уроках цифровой грамотности говорил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он отмечал, что такие занятия могут ввести в российских школах начиная с 2022/2023 учебного года. По словам Хинштейна, детей на уроках цифровой грамотности должны учить «фактчекингу, правилам безопасности в Сети, цифровой гигиене».