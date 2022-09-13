Уроки о спецоперации распределили в российских школах на весь учебный год | 360°

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Уроки о спецоперации распределили в российских школах на весь учебный год

Глава Минпросвещения РФ Кравцов: тема СВО распределена по урокам «Разговоры о важном»

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В российских школах в течение учебного года будут изучать тему спецоперации на Украине на уроках «Разговоры о важном». Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Кто-то говорил, там СВО исключили, ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года», — привел ТАСС слова Кравцова.

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«Разговоры о важном» будут проходить в начале каждой учебной недели в формате классного часа, отметил RT.

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Первое внеурочное занятие прошло в российских школах 5 сентября.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец поддержала решение Минпросвещения России запретить использовать мобильные телефоны на уроках в школах. По ее мнению, это не только улучшит качество знаний, но и уменьшит количество видео с участием учителей, которые школьники размещают в Сети.

Школы

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