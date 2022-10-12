Уроки начальной медподготовки предложили ввести в российских школах | 360°

Образование 12 октября 2022, 03:30 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Уроки начальной медподготовки предложили ввести в российских школах Сенатор Шумилова предложила ввести в школах уроки начальной медподготовки старшеклассников Unsplash

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Учеников старших классов захотели обучать медицинским навыкам. Вернуть в программу начальную медподготовку предложила член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Шумилова.

«Наших детей учат на ОБЖ только основам, но это теория. На практике они, к сожалению, ничего не могут сделать. Поэтому здесь и появилась инициатива: как в обязательном порядке дать не только теорию, но и навыки», — рассказала сенатор «Известиям».

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Она уточнила, что над проектом также работают Российский Красный Крест (РКК) и Лига здоровья нации. Свою инициативу Шумилова планирует представить правительству во время пленарного заседание Совфеда. Оно намечено на следующую среду, 19 октября.

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Если идею поддержат, то школьников начнут учить делать искусственное дыхание, накладывать жгут и оказывать другую медицинскую помощь. Формат уроков отдельно проработают профильные комитеты. Курс может войти в национальный проект «Образование».

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