Уроки начальной медподготовки предложили ввести в российских школах | 360°

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Мир
12 октября 2022, 04:34
Боррель признал невыполнение ряда данных России обещаний со стороны НАТО
Мир
12 октября 2022, 03:59
ФБР предлагало миллион долларов за доказательства «сговора» Трампа с Россией
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Общество
12 октября 2022, 03:31
Генпрокуратура рассказала про круглосуточный надзор за частичной мобилизацией в России
Образование
12 октября 2022, 03:30
Уроки начальной медподготовки предложили ввести в российских школах
Общество
12 октября 2022, 03:29
Журналист телеканала «Россия 1» Олег Пакшин умер в 39 лет
Спецоперация
12 октября 2022, 03:28
Итальянский исследователь уличил западные СМИ в искажении информации о ситуации на Украине
Происшествия
12 октября 2022, 02:55
СК РФ даст оценку новым обстрелам Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ
Образование
12 октября 2022, 02:54
Россия заменит WorldSkills новым чемпионатом
Мир
12 октября 2022, 02:32
Глава МИД Саудовской Аравии оценил решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти