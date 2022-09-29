Уроки «Финансовой грамотности» станут обязательными для старшеклассников | 360°

Образование 29 сентября 2022, 02:14 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Уроки «Финансовой грамотности» станут обязательными для старшеклассников «Финансовая грамотность» станет обязательной в 10-11 классах в следующем учебном году Pxhere.com

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Со следующего учебного года преподавание «Финансовой грамотности» станет обязательной частью курса по «Обществознанию» для старшеклассников. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Минпросвещения России.

«Финансовую грамотность включат в школьный курс „Обществознание“ в 10-11 классах со следующего учебного года», — сказано в сообщении министерства.

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На таких занятиях школьники получат системные знания о финансовом рынке, о задачах и функциях Банка России, о финансовых технологиях, причинах и последствиях инфляции.

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Также учебный курс включает темы, которые связаны с личными финансами и защитой от финансовых мошенников, с бюджетным регулированием и налогами и с особенностями профессиональной деятельности в финансовой сфере.

Колледжи в России становятся популярнее: их выбирают 60-70% девятиклассников и 20-30% учеников 11 классов. В Минпросвещения рассказали, что самый большой конкурс традиционно отмечается на информационные технологии, педагогические специальности, лечебное дело.

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