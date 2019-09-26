Урок литературы как спектакль

При упоминании урока литературы вам приходит на ум список книг к прочтению на лето и заучивание стихов наизусть? Учитель литературы из Подмосковья разрушает стереотипы и доказывает, что можно попасть на настоящий спектакль, не выходя из класса. А когда ученики еще и сами актеры, то каждый урок — это событие.

В программе «Час учителя» на «360» учитель русского языка и литературы в школе № 3 Наро-Фоминска Наталья Архарова поделилась мнением о том, что такое хорошее образование. По ее мнению, это нескончаемый процесс, и один урок с одной стороны должен быть завершен, но с другой, должно быть «Продолжение следует…», и его надо ждать. Задача современного образования привить вкус к этому желанию искать новое. В интервью она рассказала о своей методике преподавания, которая напоминает спектакль во время урока.