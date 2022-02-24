Урок гордости провели в Калужской области

Урок гордости прошел для десятиклассников в калужской школе № 5. Об этом сообщило ОТР.

Урок посвятили истории Украины и ее отношениям с Россией. В частности, речь шла о событиях последнего десятилетия. Отмечается, что школьное руководство намерено проводить такие уроки во всех классах от пятого до 11-го.

«Это больше история, самый основной фундамент данного урока — исторический аспект. Акценты, что это у нас братские народы. Мы единый народ, у нас общая история и общее будущее», — объяснил директор школы Александр Колган.