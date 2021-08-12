Уральский государственный архитектурно-художественный университет готов переходить на дистанционный формат обучения

Уральский государственный архитектурно-художественный университет готов с сентября начать обучение в дистанционном формате. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на представителей вуза.

Уточняется, что лекции будут проходить онлайн, а практические занятия — в обычном режиме, рассказала начальник учебно-методического управления Татьяна Колобова. В Юридическом университете также возможна дистанционная форма обучения. «Если кто-то из студентов заболеет — закроют группу, если кто-то из студентов общежития заболеет— закроют блок», — рассказали в приемной комиссии.