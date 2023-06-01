Образование 01 июня 2023, 14:35 Уральский филолог Громова рассказала, что нейросеть не смогла сдать ЕГЭ по русскому языку

Читать 360tv в

Нейросети все глубже внедряются в жизнь людей и в образовательный процесс. В Екатеринбурге решили провести эксперимент и предложили искусственному интеллекту решить ЕГЭ по русскому языку, но результат оказался очень далек от идеала. Экзамен проверила кандидат филологических наук, доцент, эксперт в сфере ЕГЭ по русскому языку, заместитель директора Института государственного, муниципального управления и права УРГЭУ Наталья Громова, рассказал сайт kp.ru.

Нейросеть справилась с заданием, на которое дается 3,5 часа, за час. Всего в экзамен входит 26 вопросов и небольшое сочинение. Однако оказалось, что пока искусственный интеллект не очень хорошо освоил русский язык. В первой части он дал всего три правильных ответа. А за сочинение не набрал бы больше 10 баллов.

Реклама

«Я даже удивилась. Думала, будет что-то страшное. Но это все-таки сочинение, написанное по структуре ЕГЭ. И если бы вы мне сказали, что это написал двоечник из 11 класса, я бы даже поверила. А для человека, который начинает изучать русский язык, это было бы неплохое сочинение», — поделилась Наталья Громова.

Авторы: