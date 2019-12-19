Уральские школьники вынуждены учиться в коридоре

В одной из групп соцсети появились фотограии, на которых школьники занимаются прямо в коридоре учреждения.

«…вот так выглядят учебные будни учеников школы № 2, которых „переселили“ в школу № 15», — подписано под фотографией.

Там же пояснили, что в 2018 году учеников школы № 2 перевели в школу № 15. Обещали, что ненадолго. Старое здание школы № 2, которое было построено в 1944 году, должны были снести, а на его месте построить новую школу. Однако, этого так и не произошло.

В одном из комментариев говорится, что это коррекционный класс. Дети занимаются в таких условиях, так как не хватает кабинетов на две школы.

«Летом 2018 года было принято решение о переводе учащихся краснотурьинской школы № 2 в школу № 15. Перевод детей был необходим для обеспечения их безопасности, поскольку здание школы № 2 находится в плохом состоянии. В январе 2020 года запланировано проведение общего родительского собрания, на котором будет обсуждаться, в том числе, вопрос более комфортной организации образовательного процесса. В школе № 15 есть возможность для размещения детей из соседней школы (на сегодняшний день во вторую смену учатся лишь несколько классов, большинство учеников посещает уроки в первую смену)», — заявили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

По данным управления образования Краснотурьинска, решение о строительстве нового образовательного учреждения на месте существующей школы № 2 было принято в 2016 году. В 2017 году была разработана проектная документация, затем проект прошел стадию государственной экспертизы.