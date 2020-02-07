    07 февраля 2020, 10:22

    Уральские политики вошли в комитет по подготовке празднования 100-летия крупнейшего театра РФ

    Анастасия Кременчугская

    Три депутата из Уральской области займутся подготовкой к празднования 100-летия Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    За разработку и утверждение плана основных мероприятий отвечают: министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, губернатор Омской области Александр Бурков и председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская (депутат от Челябинской области).

    Всего в комитет вошли 22 человека.

    Театру имени Евгения Вахтангова исполнится 100 лет в 2021 году.