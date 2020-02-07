07 февраля 2020, 10:22
Уральские политики вошли в комитет по подготовке празднования 100-летия крупнейшего театра РФ
Три депутата из Уральской области займутся подготовкой к празднования 100-летия Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
За разработку и утверждение плана основных мероприятий отвечают: министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, губернатор Омской области Александр Бурков и председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская (депутат от Челябинской области).
Всего в комитет вошли 22 человека.
Театру имени Евгения Вахтангова исполнится 100 лет в 2021 году.