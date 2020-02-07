Уральские политики вошли в комитет по подготовке празднования 100-летия крупнейшего театра РФ

За разработку и утверждение плана основных мероприятий отвечают: министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, губернатор Омской области Александр Бурков и председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская (депутат от Челябинской области).

Всего в комитет вошли 22 человека.

Театру имени Евгения Вахтангова исполнится 100 лет в 2021 году.