Образование 31 декабря 2022, 02:39 Упрощенное признание дипломов из недружественных России стран перестало действовать Признание дипломов из недружественных РФ стран по упрощенной схеме завершается 31 декабря РИА «Новости»

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Действие постановления об упрощенной процедуре признания иностранных дипломов для граждан Украины, а также для обладателей документов об образовании из недружественных России стран, завершается 31 декабря.

Кабмин опубликовал постановление на официальном интернет-портале правовой в апреле текущего года с упоминанием, действует до конца года.

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Пока документ действовал, дипломы россиян, полученные в недружественных РФ странах, признавались в упрощенном порядке без обязательного запроса к представителям страны, где получено образование.

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Для граждан Украины действовали особые условия. Им не нужно было предоставлять оригинал документа и приложение к нему. И срок признания был не более восьми рабочих дней.

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