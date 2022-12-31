31 декабря 2022, 02:39
Упрощенное признание дипломов из недружественных России стран перестало действовать
Признание дипломов из недружественных РФ стран по упрощенной схеме завершается 31 декабря
Действие постановления об упрощенной процедуре признания иностранных дипломов для граждан Украины, а также для обладателей документов об образовании из недружественных России стран, завершается 31 декабря.
Кабмин опубликовал постановление на официальном интернет-портале правовой в апреле текущего года с упоминанием, действует до конца года.
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Пока документ действовал, дипломы россиян, полученные в недружественных РФ странах, признавались в упрощенном порядке без обязательного запроса к представителям страны, где получено образование.
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Для граждан Украины действовали особые условия. Им не нужно было предоставлять оригинал документа и приложение к нему. И срок признания был не более восьми рабочих дней.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о выделении квот для героев спецоперации при поступлении в вузы. Герои России и награжденные тремя орденами Мужества смогут поступить в университет без вступительных испытаний.
Вузы
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