Управление школами предложили передать регионам | 360°

Образование 17 сентября 2022, 14:13 Поделиться Telegram

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Viber Управление школами предложили передать регионам Спикер Госдумы Володин предложил передать управление школами властям регионов РИА «Новости»

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Российские школы столкнулись с проблемами, которые муниципальные власти решить в большинстве случаев не могут. Управление образовательными учреждениями нужно передать на региональный уровень. Идею спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучил в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что сегодня школами управляют муниципальные власти. Но решить вопросы с нехваткой учителей, а также состоянием зданий учебных заведений они не могут.

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«Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», — написал Володин.

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Спикер нижней палаты российского парламента предложил своим подписчикам принять участие в обсуждении этой проблемы. Он создал опрос, где каждый может проголосовать за или против предложения о передаче прав на управление школами региональным властям.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в ходе утверждения федерального перечня учебников для российских школ планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России.

Как сообщило ИА Nation News, министр отметил, что сейчас идут переговоры с авторами научных пособий, чтобы создать единый общий учебник по предмету «История». Кроме того, в новом перечне учебной литературы по каждому предмету оставят только по одной книге.

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