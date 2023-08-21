Образование 21 августа 2023, 15:07 Управление БПЛА официально включили в школьную программу Тему БПЛА включили в школьную программу начальной военной подготовки Unsplash

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Российских старшеклассников начнут обучать противодействию дронам противника и управлению собственными беспилотниками, в том числе для разведки. Раздел о БПЛА внесли в школьную программу начальной военной подготовки, сообщило РИА «Новости».

В рабочую программу курса внесли модуль № 3 об основах технической подготовки и связи. Учащимся 10 и 11 классов расскажут о способах боевого применения беспилотников, особенностях ведения разведки с их помощью, раскроют алгоритм противодействия БПЛА и обучат практическому управлению дронами.

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Инструктор военно-патриотического центра «Торнадо» города Чехова Хуршед Гадоев предложил обучать школьников управляться с оружием, а не дронами. По его мнению, это слишком узкое направление, которое стоит осваивать людям старше 18 лет.

В июле в Брянской области открылся центр обучения операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщили «Известия». Слушателям курса покажут, как с помощью БПЛА охранять границу.