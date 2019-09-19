Университет «Дубна» вошел в международный рейтинг вузов

Университет «Дубна» вошел в международный рейтинг «Три миссии университета» в 2019 году. Всего в списке представлено 74 высших учебных заведения из России.

«Подмосковный вуз вошел в этот рейтинг в девятую сотню, а среди российских вузов он на 42-м месте», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования региона Ольга Забралова.

Как отметила первый зампред областного правительства, всего в рейтинг в этом году вошли 1,2 тысячи университетов из 79 стран.

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«Рейтинг проходит под эгидой Российского союза ректоров. Эксперты оценивали три ключевые задачи вузов: образование, науку и взаимодействие с обществом. Для нас большая честь быть в числе лучших вузов мира. Будем повышать свои позиции в рейтинге и продолжать работу над совершенствованием системы высшего образования в регионе», — отметила Забралова.

Накануне школу № 1 Дубны посетила делегация из словенского города-побратима. Гостей встретили традиционным русским угощением — хлебом-солью. Обмен школьниками между Дубной и Нова-Горицей происходит практически каждый год. В 2019-м тема встречи — подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Перед самым Днем Победы — в апреле — запланирован ответный визит.