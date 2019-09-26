Университет «Дубна» отметил 25-летие. И в него стоит поступить

Государственному университету «Дубна» исполнилось 25 лет. Недавно вуз вошел в международный рейтинг «Три миссии университета». И на этом он не остановится.

Работает университет «Дубна» с 1 октября 1994 года. Его открыли на месте расформированного Волжского военно-строительного училища. Сейчас при вузе работают два факультета, два института, колледж и пять филиалов в Дмитрове, Дзержинском, Лыткарино, Протвине и Котельниках. Обучают студентов по более чем 120 направлениям. Среди них «Автоматизация технологических процессов и производств», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Ядерная физика и технологии». Ежегодно «Дубна» выпускает более тысячи специалистов. И все его воспитанники не сидят без работы.

«Четверть века, в принципе, для университета, для высшего учебного заведения — не такой большой срок. Но так получилось, что благодаря преподавателям, благодаря организации, благодаря сотрудничеству с легендарным Объединенным институтом ядерных исследований — университет „Дубна“ сегодня на слуху. Очень приятно, что сегодня в стенах университета учатся талантливые ребята, которые востребованы», — отметил губернатор Андрей Воробьев на празднике в честь юбилея вуза.

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Ежегодно в «Дубне» учатся свыше шести тысяч студентов очной формы обучения. Еще 1,6 тысячи — на так называемой заочке. И большинству их них необходимо комфортное место проживания. Сейчас в общежитиях университета проживает 1,4 тысячи студентов. В скором времени построят еще одно здание.

«По университету у нас есть планы, а планы заключаются в том, чтобы и улучшить условия учебы наших студентов, и построить долгожданные общежития, что тоже важная, чувствительная вещь. Мы поставили в программу проектирование, должны начать строить в конце следующего года», — добавил Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Один из инициаторов создания университета — Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ). В этом году совместно с ним «Дубна» открыла Международную инженерную школу, куда поступили студенты первого курса инженерно-технических, информационных и естественнонаучных направлений. Ребята параллельно осваивают программы своего направления и школы. Главная задача — сформировать практические навыки.

В 2017 году в университете создали Центр открытых образовательных технологий (ЦООТ). В нем создают онлайн-курсы. За это время открыли уже пять направлений, а в работе находятся еще 25. Также в центре разработали уникальный курс «Инженерная компьютерная графика».

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Сейчас «Дубну» называют наиболее динамично развивающимся университетом. И это не просто так. Он входит в топ-100 лучших вузов России, в международный рейтинг «Три миссии университета».

Не забывают в университете и про студенческий досуг. Так, в «Дубне» создали студенческий театр «Первый состав», хор «Юность». Всего за пять лет в стенах вуза провели 250 культурно-массовых мероприятий.