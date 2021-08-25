Университет для родителей создадут в Прикамье

В Пермском крае создадут Родительский университет, где родителей обучат взаимоотношениям с детьми. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Мы открываем Родительский университет, где взрослые смогут получить специализированную консультацию, научатся находить общий язык с подростками, что сейчас, в условиях цифровой трансформации, крайне важно», — отмечается в сообщении.

По данным информагентства, онлайн-университет будет работать на базе пермского Педуниверситета. Планируется, что в течение года проведут 84 тысячи консультаций в онлайн-формате, по телефону и в кабинете педагогического университета для родителей.