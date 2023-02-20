Образование 20 февраля 2023, 09:30 Украину в учебнике для восьмиклассников назвали древнейшим государством мира Авторы учебника географии для 8-го класса назвали Украину древнейшим государством

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На Украине издали учебник географии, в котором назвали себя древнейшей нацией, а границы — неизменными со времен Птолемея. Выжимки из пособия привели в эфире телеканала ZIK.

Учебник географии авторства Петра Масляка и Светланы Капирулиной раздали учащимся восьмого класса. Авторы сослались на переизданное в XV веке «Руководство по географии» жившего во II веке Клавдия Птолемея с картой Украины, которая якобы просуществовала в одних и тех же границах тысячу лет.

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Американские ученые, по словам авторов учебника, считают украинцев наистарейшей нацией мира, так как она единственная существует со времен матриархальных обществ. Эту гипотезу они обосновали тем, что в украинском языке человека называют словами в женском роде — «людина» и «дитина».

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Учебник активно высмеивали в интернете еще в 2018 году, рассказала «Российская газета». В нем украинцев назвали первопроходцами практически во всех сферах жизни, начиная с земледелия и освоения космоса, заканчивая музыкой — якобы украинские мелодии стали народными от США до Японии.