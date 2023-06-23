Образование 23 июня 2023, 07:52 Украинский язык в России никто не запрещал, но желающих его учить мало — Кравцов Кравцов: в Херсонской и Запорожской областях есть желающие учить украинский, но их немного РИА «Новости»

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Желающие учить украинский язык в Херсонщине и Запорожье имеются, но их немного. Такое заявление РИА «Новости» сделал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Вы знаете, немного», — отметил министр, комментируя число желающих изучать украинский язык.

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По его словам, есть школы, где хотят ввести такой предмет. Глава ведомства подчеркнул, что Россия — многонациональная страна, и в каждом регионе, существует возможность изучать национальный язык и культуру.

Уроки украинского языка планируется ввести в Херсонской и Запорожской областях с 1 сентября 2023-2024 учебного года. Минпросвещения уже разработало необходимый учебник.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо разрешил использовать три языка в регионе: русский, украинский и крымско-татарский. По его словам, жители имеют право на свободный выбор любого языка.