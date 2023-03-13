13 марта 2023, 14:35
Украинский язык уберут из обязательной программы в школах Запорожской области
Глава Минобрнауки Шапурова: в школах Запорожской области отменят уроки украинского языка
С нового учебного года в школах Запорожской области отменят обязательное изучение украинского языка. Дети смогут выбрать его или другой язык в качестве родного, объяснила журналистам министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова. Ее процитировал ТАСС.
В текущем учебном году украинский язык внесли в школьную программу в качестве родного языка, и дети учат его в обязательном порядке по три часа в неделю. С 1 сентября 2023 года систему изменят.
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Шапурова сказала, что школьники смогут выбрать этот или другой язык для изучения в качестве родного.
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«Часть детей хотят изучать в качестве родного языка русский язык. У них в нагрузке будет девять часов русского языка и литературы, а украинского не будет вообще», — отметила министр.
Изменения, по ее словам, связаны с тем, что Запорожская область вошла в состав России. За интеграцию проголосовали 93,11% участников референдума. В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект об интеграции сфер образования и науки новых регионов в федеральную систему.
Школы
Русский язык
Запорожская область
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