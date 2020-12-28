Украинские школьные учебники перепишут с учетом гендерного равенства

Отмечается, что информацию в учебниках откорректируют в рамках международной инициативы равных прав и возможностей «Партнерство Биарриц». На Украине ее возглавляет Елена Зеленская, жена президента Владимира Зеленского.

«Этот процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации», — подчеркнул Шкарлет.

Политик заметил, что у ведомства нет задачи заменить понятия «мама» и «папа» на «родителя № 1» и «родителя № 2». Речь идет о гендерных ролях. Министр ответил на вопрос о своей личной позиции по поводу формирования нормального отношения к ЛГБТ в школьной программе. Он заявил, что для него этот процесс является «тяжелым». Шкарлет подчеркнул, что считает себя терпимым и толерантным человеком.