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    28 декабря 2020, 12:35

    Украинские школьные учебники перепишут с учетом гендерного равенства

    Полина Петрова

    Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью изданию «Страна UA» рассказал, что школьные учебники страны перепишут с учетом гендерного равенства. Изменения в издания планируется внести до 2024 года, информирует издание Daily Storm.
    Украинские школьные учебники перепишут с учетом гендерного равенства

    Отмечается, что информацию в учебниках откорректируют в рамках международной инициативы равных прав и возможностей «Партнерство Биарриц». На Украине ее возглавляет Елена Зеленская, жена президента Владимира Зеленского.

    «Этот процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации», — подчеркнул Шкарлет.

    Политик заметил, что у ведомства нет задачи заменить понятия «мама» и «папа» на «родителя № 1» и «родителя № 2». Речь идет о гендерных ролях. Министр ответил на вопрос о своей личной позиции по поводу формирования нормального отношения к ЛГБТ в школьной программе. Он заявил, что для него этот процесс является «тяжелым». Шкарлет подчеркнул, что считает себя терпимым и толерантным человеком.