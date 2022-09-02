Все новости

Важное

04 сентября 2022, 10:56

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Реклама

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Образование

02 сентября 2022, 16:21

Украина введет санкции против учителей за обучение по стандартам России

Кабмин Украины одобрил санкции против учителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей

Читать 360tv в

Учителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей накажут за обучение по российским стандартам. Правительство Украины одобрило введение против них санкций сроком на пять лет, сообщило на своем сайте украинское Министерство реинтеграции неподконтрольных территорий.

Ограничения затронут отдельных педагогов и учреждения целиком за распространение российских образовательных стандартов и признание квалификаций, присвоенных в России. Кроме того, накажут вузы, их руководителей и ученых за поддержку спецоперации. Экономические и другие санкции сроком на пять лет введут в общей сложности против 81 физического и 53 юридических лиц.

Реклама

«Такое распоряжение приняло сегодня правительство на своем заседании, одобрив соответствующие предложения Минреинтеграции. Формат реализации этих санкционных мер теперь рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны», — сообщили в министерстве.

Реклама

Педагоги и директора школ из Запорожской и Херсонской областей прошли обучение в Крыму, сообщили «Известия». По словам главы региона Сергея Аксенова, местные школы имеют опыт перехода на российские образовательные стандарты и готовы поделиться им с коллегами.

Школы

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама