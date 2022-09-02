Образование 02 сентября 2022, 16:21 Поделиться Telegram

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Viber Украина введет санкции против учителей за обучение по стандартам России Кабмин Украины одобрил санкции против учителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей РИА «Новости»

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Учителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей накажут за обучение по российским стандартам. Правительство Украины одобрило введение против них санкций сроком на пять лет, сообщило на своем сайте украинское Министерство реинтеграции неподконтрольных территорий.

Ограничения затронут отдельных педагогов и учреждения целиком за распространение российских образовательных стандартов и признание квалификаций, присвоенных в России. Кроме того, накажут вузы, их руководителей и ученых за поддержку спецоперации. Экономические и другие санкции сроком на пять лет введут в общей сложности против 81 физического и 53 юридических лиц.

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«Такое распоряжение приняло сегодня правительство на своем заседании, одобрив соответствующие предложения Минреинтеграции. Формат реализации этих санкционных мер теперь рассмотрит Совет национальной безопасности и обороны», — сообщили в министерстве.

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Педагоги и директора школ из Запорожской и Херсонской областей прошли обучение в Крыму, сообщили «Известия». По словам главы региона Сергея Аксенова, местные школы имеют опыт перехода на российские образовательные стандарты и готовы поделиться им с коллегами.

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