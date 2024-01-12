Эксклюзив 12 января 2024, 18:12 Уязвимая категория. Общественники назвали способ предотвратить диверсии подростков «Зов народа» предложил вести беседы со школьниками для борьбы с диверсиями Pxhere

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Чтобы предотвратить диверсии, которые российские подростки устраивают по указаниям с Украины, необходимо вести в школах воспитательно-патриотическую работу. С такой инициативой выступило межрегиональное общественное движение «Зов народа» в обращении к главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Копия документа поступила в распоряжение «360».

В письме общественники отметили, что с начала спецоперации украинские спецслужбы стали активно наращивать медиаактивность, призывая россиян поджигать здания органов власти, ФСБ, МВД, Минобороны России, а также выводить из строя объекты военной и транспортной инфраструктуры, уничтожать военную технику. Молодежь — одна из самых уязвимых категорий, считают общественники.

Молодые люди активны в интернете и часто нуждаются в деньгах, поэтому ищут источники быстрого заработка, в том числе на нелегальных площадках, например в даркнете, сообщили в «Зове народа». Представители украинских спецслужб умело пользуются этим и вербуют юных россиян, предлагая им легкую и высокооплачиваемую работу — поджечь релейный шкаф на железной дороге или транспорт с символикой ZOV, обратили внимание авторы обращения.

«При поступлении вопроса о законности подобных действий заказчик всегда отвечает, что за это может грозить лишь административный штраф», — указали общественники.

По данным «Зова народа», с начала СВО в Москве и Подмосковье зафиксировали 37 случаев умышленного повреждения оборудования путей сообщения и подвижного состава. Раскрыть удалось около 80% преступлений, причем 90% задержанных — молодые люди, в том числе несовершеннолетние, из которых лишь один действовал по идейным соображениям, отметили авторы инициативы.

Для решения проблемы необходимо проводить профилактические беседы с подростками. Целесообразно инициировать вопрос для проработки Министерством просвещения серии мероприятий <…> в школах по борьбе с терроризмом и экстремизмом, предупредив об уголовной ответственности — до 20 лет тюрьмы. представители межрегионального общественного движения «Зов народа»

Активисты заявили о готовности провести серию лекций по этой проблематике в школах на уроках «Разговоры о важном». Общественники предложили устраивать беседы и в онлайн-формате, чтобы охватить больше подростков.